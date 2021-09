Dillingen

vor 14 Min.

Mit Schultüte und Maske: Schulanfang im Landkreis Dillingen

Plus Nächste Woche beginnt wieder die Schule. Nahezu täglich werden dafür neue Corona-Regeln festgelegt. Was das für die Schulen im Landkreis Dillingen bedeutet.

Von Laura Mielke und Simone Bronnhuber und Cordula Homann

Die Aufregung steigt von Tag zu Tag. 17 Kinder erleben nächste Woche einen besonderen Moment in ihrem Leben. Sie haben ihren allerersten Schultag in der Grundschule Bächingen-Medlingen. Und auch in der Einrichtung sind laut Schulleiterin Andrea Rebmann alle aufgeregt. „Wir freuen uns sehr auf unsere neuen Kinder und hoffen, dass wir ihnen trotz der Umstände einen wunderschönen Tag möglich machen“, sagt Rebmann. Denn der Schulstart im Jahr 2021 steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Nahezu täglich werden neue Regelungen für die Einschulung von der bayerischen Regierung festgelegt. Oft sehr kurzfristig und undurchsichtig, wie die Bächinger Rektorin sagt. „Es ist unheimlich anstrengend aufgrund der permanenten Änderungen“, so Rebmann.

