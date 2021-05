Das Corona-Update vom 15. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Inzidenzwerte sinken, das Impftempo steigt. So langsam ist es zu sehen, das Licht am Ende des Tunnels. Freunde treffen, reisen, ins Kino gehen – all das könnte bald wieder möglich sein. Aber wollen wir wirklich alles wieder zurückhaben, oder hat die Corona-Pandemie auch etwas gebracht, das bleiben soll? Daniela Hungbaur, Franziska Müller und Stefanie Wirsching haben einen einen Blick in die Zukunft gewagt.

Nach den Impfzentren werden derzeit die Hausärzte mit Impfstoff beliefert. Demnächst sollen die Betriebsärzte in den Unternehmen die Belegschaft impfen können, erste Modellversuche gab es bereits. Michael Kerler und Stefan Küpper geben einen Überblick und erklären, was Beschäftigte wissen müssen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Im Augsburger "Bürgerbeirat Corona " diskutieren ausgeloste Bürger mit der Stadtregierung über die Corona-Maßnahmen. Zuletzt stand dort die Frage im Raum, ob im öffentlichen Nahverkehr einzelne Sitze gesperrt werden sollen, um die Infektionsgefahr zu senken. Die Stadtwerke halten das aber nicht für sinnvoll. Warum das so ist, erklärt Stefan Krog.

Die Impfkampagne schreitet voran. Mittlerweile haben auch schon viele Jüngere den Piks erhalten. Währenddessen warten einige ältere Mitbürger immer noch auf ihre Immunisierung. Dabei hieß es eigentlich, dass ältere Menschen zuerst geimpft werden sollten. Sören Becker hat sich angeschaut, wie die Impfzentren die Termine verteilen.

Mit ihrem Modellprojekt hat die Stadt Tübingen im Frühjahr bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die bayerische Staatsregierung hatte im März angekündigt, dem Tübinger Vorbild folgen zu wollen. Doch daraus wird jetzt nichts. Die Hintergründe der Entscheidung erfahren Sie hier.

Die Zahlen:

Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.584.934 Fälle, das sind 7.894 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 623.854 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1230 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 30.353.408 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 36,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 9.060.934 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 10,9 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

