Das Corona-Update vom 25. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Joshua Kimmich steht aktuell im Fokus der Medien - nicht aufgrund seiner Leistungen auf dem Feld, sondern aufgrund seiner Aussagen außerhalb. Der Fußballprofi vom FC Bayern München hat sich noch nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Für den 26-Jährigen seien mögliche Langzeitfolgen der Impfung ein Grund, sich noch nicht impfen zu lassen. Hier lesen Sie, was Experten den Aussagen Kimmichs entgegnen.

Der Leiter unserer Politik- und Wirtschaftsredaktion Michael Stifter findet es legitim, sich aus bestimmten Gründen nicht impfen zu lassen. Doch eine prominente Person wie Kimmich verstärke durch seine Aussagen die Ängste derer, die noch unschlüssig sind, sich impfen zu lassen, schreibt er in seinem Kommentar, den Sie hier nachlesen können.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Wie Joshua Kimmich geht es noch einigen anderen, die noch mit der Impfentscheidung hadern. Oft begründen sie ihre Bedenken mit der Angst vor ungewünschten Langzeitfolgen. Was Sie zum Thema Corona-Impfung und Langzeitfolgen wissen müssen, lesen Sie hier.



geht es noch einigen anderen, die noch Oft begründen sie ihre Bedenken mit der Was Sie zum Thema Corona-Impfung und Langzeitfolgen wissen müssen, Die bisher in der EU zugelassenen Präparate zum Schutz vor einer Corona-Infektion basieren auf Gentechnologie . Das ist nicht jedem geheuer. Totimpfstoffe sind mögliche Alternativen. Doch wie weit ist die Forschung?



zugelassenen Präparate zum Schutz vor einer Corona-Infektion basieren auf . Das ist nicht jedem geheuer. Totimpfstoffe sind mögliche Alternativen. In den Supermärkten gibt es schon seit einigen Wochen Spekulatius, Lebkuchen und Glühwein - Weihnachtsstimmung kommt bei dem ein oder anderen auf. Dieses Jahr sollen auch wieder die Weihnachtsmärkte stattfinden. Welche Regeln in Bayern gelten, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.472.730 Fälle verzeichnet, das sind 6.573 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 788.104 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2100 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 397 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 339 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen rund 110,8 Millionen Impfungen verabreicht. 57.486.710 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.068.845 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,2 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

In der Pandemie hat sich in den Schulen gezwungenermaßen vieles verändert. Was den Übergang zum fast normalen Unterricht überdauern wird und was nicht.

Was in der Schule vom Corona-Distanzunterricht bleibt

Der steigende Trend im Landkreis Aichach-Friedberg setzt sich weiter fort. Am Montag meldet das RKI eine Inzidenz von 149,6.

Nach kurzzeitigem Rückgang am Sonntag: Corona-Inzidenz steigt

Wer nicht geimpft ist, braucht etwa für den Restaurantbesuch oder im Kino einen Corona-Schnelltest. Seit Mitte Oktober ist dieser für die meisten Menschen nicht mehr kostenlos - mit deutlichen Auswirkungen auf die Nachfrage.

Nachfrage nach Corona-Schnelltests deutlich zurückgegangen