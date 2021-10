Das Corona-Update vom 28. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Corona-Lage verschlechtert sich weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz etwa hat sich seit Ende September beinahe verdoppelt und auf den Intensivstationen hat die Zahl der behandelten Covid-19-Patienten laut Divi-Intensivregister in den vergangenen Tagen zugenommen. Die Corona-Ampel in Schwaben steht auch schon auf rot, doch Maßnahmen will die Staatsregierung nicht ergreifen – die Begründung: Die bayernweite Krankenhaus-Ampel steht dagegen noch auf Grün.

Diese fehlende Berücksichtigung von regionalen Differenzen kritisiert Stephanie Sartor in ihrem Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Krankenhaus-Ampel ist derzeit der wichtigste Maßstab für die Regierung. Doch die Kritik an dem Modell wächst. Welche Schwächen es hat, lesen Sie hier.



ist derzeit der wichtigste Maßstab für die Regierung. Welche Schwächen es hat, Angesichts stark steigender Corona-Zahlen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) das geplante Auslaufen der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" kritisiert. Er spricht sich für die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Schulen aus - nach den Herbstferien.



hat Ministerpräsident ( ) das geplante Auslaufen der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" kritisiert. Er spricht sich für die Wiedereinführung der aus - Noch einmal dem trüben Herbstwetter entfliehen und Urlaub in der Sonne oder den Bergen machen. Aber wer reisen möchte, muss wegen Corona nach wie vor mit Einschränkungen rechnen - Stichwort 2G oder 3G. Was wo gilt, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.534.452 Fälle verzeichnet, das sind 28.037 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 803.317 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 6981 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 455 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 368 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen rund 111,4 Millionen Impfungen verabreicht. 57.609.928 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.276.225 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,5 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Folgen hat Corona für Kinder und Jugendliche? Das sind die bisherigen Erkenntnisse an der Uniklinik in Augsburg.

58 Kinder mussten wegen Corona bislang in die Uniklinik

Wer im Unterricht fehlt, weil er Corona-Tests ablehnt, gilt jetzt als Schulschwänzer. Es drohen Bußgelder - und die Note 6. So ist die Lage im Kreis Neu-Ulm.

Testverweigerer an Schulen: Die Bedenkzeit endet mit den Herbstferien

Nachdem es in den USA eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gibt, warten Kinderärzte auch in Deutschland darauf.

Kinderärzte setzen auf baldige Corona-Impfung für unter Zwölfjährige