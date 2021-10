Landkreis Neu-Ulm

Testverweigerer an Schulen: Die Bedenkzeit endet mit den Herbstferien

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es nach wie vor Schülerinnen und Schüler, die nicht an den Corona-Tests teilnehmen und deshalb nicht zum Präsenzunterricht kommen. Künftig gelten diese als Schulschwänzer - mit teuren Folgen für die Eltern.

Plus Wer im Unterricht fehlt, weil er Corona-Tests ablehnt, gilt jetzt als Schulschwänzer. Es drohen Bußgelder - und die Note 6. So ist die Lage im Kreis Neu-Ulm.

Von Rebekka Jakob

Eine Woche Herbstferien liegen vor den Schülerinnen und Schülern im Landkreis Neu-Ulm. Für die meisten ist es die erste Erholungsphase in diesem Schuljahr. Bei einigen Familien ist es jedoch auch die letzte Gelegenheit zu entscheiden, ob ihr Kind künftig als Schulschwänzer gilt. Das betrifft wenige im Landkreis, die eine Teilnahme an den Corona-Tests an den Schulen, die derzeit dreimal pro Woche stattfinden, ablehnen. Obwohl es nur Einzelfälle sind, beschäftigen diese Familien Schulen und Schulamt intensiv.

