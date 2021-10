Corona-Pandemie

Die Corona-Ampel in Schwaben steht schon auf rot

Plus Vielen Experten bereiten die steigenden Infektionszahlen große Sorgen. Auch in Baden-Württemberg spitzt sich die Lage zu.

Die Corona-Lage verschlechtert sich weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz etwa hat sich seit Ende September beinahe verdoppelt. Auf den Intensivstationen hat die Zahl der behandelten Covid-19-Patienten laut Divi-Intensivregister bereits in den vergangenen Tagen zugenommen. Besonders schnell steigen die Zahlen in Bayern, doch Maßnahmen will die Staatsregierung nicht ergreifen – die Begründung: Die bayernweite Krankenhaus-Ampel steht auf Grün.

