Das Corona-Update vom 2. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Die Ernte ist sicher: Wäre Norbert Blüm Landwirtschaftsminister, vielleicht hätte er sich zu dieser Abwandlung seines Rentenversprechens hinreißen lassen. Dieses Amt hat derzeit aber Julia Klöckner inne. Und die sagte, etwas weniger pathetisch: Bis Ende Mai dürfen insgesamt 80.000 Saisonarbeiter aus Osteuropa einreisen. Landwirte waren in Sorge, dass die Einreisebeschränkungen Saisonarbeiter abhalten und die Ernte dadurch nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Für die Einreisenden sollen nun strenge Auflagen gelten, unter anderem zunächst eine räumliche Trennung der Eingereisten.

Mittlerweile hat Deutschland mehrere Dutzend Patienten aus den Nachbarländern Frankreich und Italien aufgenommen, deren Krankenhäuser überlastet sind. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat diesen Schritt nach vereinzelter Kritik verteidigt. Das Gesundheitssystem werde dadurch nicht überlastet - und vielleicht revanchierten sich die Nachbarländer, wenn die Kapazitäten in Deutschland knapp werden. Hier die vollständigen Aussagen.

Die Corona-Krise sorgt für faszinierende wie aufwühlende Szenen. So besonders die Eindrücke sind, so wenige nehmen sie wegen der Ausgangsbeschränkungen wahr. Daniel Biskup ist eine mehrfach ausgezeichnete Fotografen-Legende und fährt mit seiner Kamera derzeit von Gemeinde zu Gemeinde. Seine Bilder nehmen uns mit auf eine Reise in ein Bayern, wie man es noch nicht gesehen hat. Die besten Fotos finden Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Arbeit von Rettungskräften und Feuerwehr hat sich in der Corona-Krise geändert. So werden die einzelnen Schichten bei der Berufsfeuerwehr klar getrennt, um Ansteckungen zu vermeiden. Sensible Bereiche wie Seniorenheime werden in Zukunft mit so wenigen Personen betreten, wie nur nötig.

hat sich in der geändert. So werden die einzelnen Schichten bei der Berufsfeuerwehr klar getrennt, um Ansteckungen zu vermeiden. Sensible Bereiche wie Seniorenheime werden in Zukunft mit so wenigen Personen betreten, wie nur nötig. Das Leben in Seniorenheimen ist derzeit besonders schwer. Schließlich darf niemand mehr zu Besuch kommen, zu groß ist die Ansteckungsgefahr. Deswegen haben wir die Aktion "Frühlingspost ans Seniorenheim" ins Leben gerufen. Kinder können Briefe basteln, malen oder schreiben und so Senioren in Heimen ein Lächeln ins Gesicht bringen. So können Ihre Kinder mitmachen.

Die Corona-Krise bringt sogar zwei Alpha-Tiere zusammen, die sicherlich keine Freunde mehr werden: Markus Söder und Horst Seehofer . "Die Bayern machen das richtig gut", sagte Seehofer unserem Korrespondenten Uli Bachmeier . Söders Namen nannte er dabei nicht - eine kleine Sensation ist solch ein Lob zwischen den Intinfeminden dennoch.

bringt sogar zwei Alpha-Tiere zusammen, die sicherlich keine Freunde mehr werden: und . "Die machen das richtig gut", sagte unserem Korrespondenten . Namen nannte er dabei nicht - eine kleine Sensation ist solch ein Lob zwischen den Intinfeminden dennoch. Besonders aus Italien werden derzeit die Rufe nach Euro-Bonds laut. Dem dürfen wir nicht nur ein reflexhaftes "Nun wollen sie doch nur an unser Geld" entgegenwerfen, kommentiert Gregor Peter Schmitz . Euro-Bonds sollten eine Option bleiben, um einen Kollaps von Teilen Europas zu vermeiden.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 73.522 Fälle, das sind 6156 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 18.496 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1999 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 142 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

