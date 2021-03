Das Corona-Update vom 6. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ab kommenden Montag, 8. März sind in Bayern schrittweise Lockerungen der geltenden Corona-Maßnahmen geplant. Je nach Region gibt es jedoch große Unterschiede, was den Zeitpunkt und das konkrete Ausmaß der Lockerungen betrifft. Entscheidend ist hierfür die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt. Was sich bei den Grenzwerten 35, 50 und 100 vor Ort jeweils ändert, hat mein Kollege Philipp Wehrmann zusammengefasst.

Im Rahmen der neuen Corona-Regeln können in Bayern ab Montag auch Museen wieder öffnen – vorausgesetzt, die Anzahl der erfassten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen lässt dies zu. Denn auch die Museumsöffnungen hängen von den Inzidenzwerten vor Ort ab.

In Augsburg sind die Vorbereitungen der Öffnung in vollem Gang. Beim Augsburger Zoo war die Nachfrage nach Online-Tickets derart hoch, dass der Server zum Verkaufsstart am Samstag um 15 Uhr zeitweise in die Knie ging. Da der Inzidenz-Wert in der Stadt noch zu hoch für richtige Lockerungen ist, gelten die Ladenöffnungen ab Montag vorerst nur für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Bund bietet künftig allen Menschen in Deutschland einen kostenlosen Schnelltest pro Woche und trägt dafür ab Montag die Kosten. Seit heute sind auch die Corona-Selbsttests im Handel erhältlich. Welche Unterschiede es zwischen beiden Testvarianten gibt, wo die Selbsttests verkauft werden und was diese kosten, lesen Sie hier. Der Andrang in den Discountern war am Samstag zum Teil so groß, dass die Corona-Schnelltests für zu Hause bald ausverkauft waren. So geschehen bei Aldi in Landsberg.