Das Corona-Update vom 22. Januar

Die Kliniken arbeiten in der Pandemie an ihrer Belastungsgrenze. Was klingt wie eine hohle Phrase, wird plastischer, wenn man sich anschaut, was das bedeutet: Rund 100.000 Menschen müssen bislang etwa auf ihr künstliches Gelenk warten, weil die Krankenhäuser mit Corona-Patienten ausgelastet sind. Insgesamt spreche man "über hunderttausende verschobene OPs", sagt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft Gerald Gaß im Interview mit unserer Redaktion

Gaß hat zwei wesentliche Forderungen an die Politik. Erstens: Eine Entlastung der Krankenhäuser bei der Bürokratie. Und zweitens: Die Einführung der allgemeinen Impfpflicht.

Zwei Jahre Pandemie , zwei Jahre historischer Mist : Chefredakteur Gregor Peter Schmitz analysiert in einem Essay, was die Zeit mit uns gemacht hat.

: Chefredakteur analysiert in einem Essay, was die Zeit mit uns gemacht hat. Plötzlich schlägt Markus Söder andere Töne in der Corona-Politik ein . Eine Reaktion auf neue Umstände wegen der Omikron-Variante? Oder politisches Kalkül angesichts einer anderen Stimmung im Land? Die Umfragewerte des ehemaligen Chefs des "Teams Vorsicht" legen Letzteres nahe.

. Eine Reaktion auf neue Umstände wegen der Omikron-Variante? Oder politisches Kalkül angesichts einer anderen Stimmung im Land? Die Umfragewerte des ehemaligen Chefs des "Teams Vorsicht" legen Letzteres nahe. Ist die Pandemie nach der Omikron-Welle vorbei? Wissenschaftler äußern sich in letzter Zeit immer häufiger vorsichtig optimistisch. Wir haben in einem Überblick Antworten auf die Frage nach dem Ende der Pandemie gesucht.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 8.596.007 Fälle verzeichnet, das sind 135.461 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.550.586 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 20.505 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 161.131.839 Impfungen verabreicht. 62.652.995 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,3 Prozent. Grundimmunisiert wurden 60.859.244 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 73,2 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 41.212.549 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 49,6 Prozent (Stand 21.01.2022).

Wegen der hohen Coronazahlen verschiebt Rio de Janeiro den geplanten Karneval auf April. Die Sambaschulen trainieren weiter, doch Experten raten zur Vorsicht.

Die beiden nächsten Panther-Partien jeweils gegen Iserlohn und Bietigheim entfallen coronabedingt. Payerl ist der entscheidende Mann gegen die DEG. Gute Nachricht von Haase.

In Augsburg wurden 587 Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz steigt laut RKI auf 912,3 – am Vortag lag sie noch bei 831,2. Die Corona-Zahlen im Überblick.

