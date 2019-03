vor 39 Min.

Apple Keynote heute live und im Stream sehen

Apple will ins Abo-Geschäft einsteigen und einen Video-Streamingdienst anbieten. Präsentiert wird das Ganze heute live als Stream im Internet.

Heute ist Apple Keynote live. Das Event wird als Stream im Internet übertragen. Was wird der iPhone-Konzern vorstellen - tatsächlich einen neuen Streaming-Dienst?

Was wird Apple heute per Keynote live und im Stream der Welt präsentieren? Das Apple Special Event startet heute am Montag, 25. März 2019, um 18 Uhr deutscher Zeit. Der Release eines neuen iPhones oder ähnlicher Geräte sind eher nicht zu erwarten. Stattdessen wird allgemein davon ausgegangen, dass der von Steve Jobs gegründete Konzern einen Streaming-Dienst samt Abos vorstellen wird.

Die animierte Einladung lässt jedenfalls wenig Zweifel, worum es gehen wird: "Es ist Showtime", heißt es nach einem stilisierten Filmrollen-Countdown. Steht also der Angriff des iPhone-Konzerns auf die heutigen Streaming-Größen Netflix und Amazon Prime bevor? Vermutlich ja.

Apple geht es vermutlich aber nicht nur darum, Kunden mit exklusiven eigenen Inhalten zu locken, sondern auch die Rolle als Plattform für andere Dienste zu stärken. Der US-Konzern hat bereits seit einer Zeit seine "TV"-App, von der aus Nutzer Zugriff auf Inhalte verschiedener teilnehmender Dienste haben. In Deutschland zum Beispiel sind es Sky Ticket, Amazon Prime Video und Sender-Mediatheken. Netflix ist nicht dabei - und Firmenchef Reed Hastings machte vor wenigen Tagen deutlich, dass der Streaming-Primus auch bei der neuen Apple-Plattform nicht mitmachen werde.

Apple Keynote heute ab 18 Uhr live im Stream zu sehen

Apple könnte künftig gebündelte Pakete von Abos günstiger verkaufen als die Einzelangebote, schrieb das Technologieblog "Recode". Der iPhone-Konzern werde nicht zum ernsthaften Wettbewerber für Netflix & Co.: "Apples Fokus wird - zumindest vorerst - darauf liegen, anderen beim Verkauf ihrer Videostreaming-Abos zu helfen und einen Umsatzanteil davon zu bekommen", schrieb der gut vernetzte "Recode"-Medienreporter Peter Kafka. Das wäre allerdings weniger aufregend als eine Frontal-Attacke auf Netflix.

Auf der anderen Seite würden es sicherlich viele Zuschauer begrüßen, wenn sie an einer Stelle ein bequemes Sammel-Abo für unterschiedlichste Dienste abschließen könnten, anstatt mehrere Konten verwalten zu müssen.

Als Livestream im Internet wird das Apple Special Event ab 18 Uhr deutscher Zeit hier auf dieser Seite gezeigt.

Zuletzt hatte Apple ohne größeren Wirbel neue Apple-iPads veröffentlicht. Gutes Geld verdient der Konzern daneben mit seinen Computer-Uhren. (AZ)

