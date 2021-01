vor 56 Min.

Funkstille im Homeoffice: Messenger-Dienst Slack lahmgelegt

Die Messenger-App Slack wurde am Montag durch eien Störung weitestgehend lahmgelegt.

Es ist der erste Arbeitstag im neuen Jahr und der Messenger-Dienst Slack funktioniert nicht richtig. Eine Störung legte die Anwendung am Montagnachmittag weitestgehend lahm.

Der Bürokommunikationsdienst Slack ist am ersten Arbeitstag des neuen Jahres durch eine Störung weitgehend lahmgelegt worden. Nutzer hatten unter anderem Probleme, sich anzumelden und Nachrichten zu senden. Der Ausfall begann am Montagnachmittag europäischer Zeit - als in den USA vielerorts der Arbeitstag begann. Die Ursachen blieben zunächst unklar.

Störung bei Bürokommunikationsdienst Slack

Für Slack kommen die Probleme zusätzlich ungelegen, da die Firma gerade in Verkaufsgesprächen ist. Der Unternehmenssoftware-Riese Salesforce will sich die im Dezember angekündigte Übernahme rund 28 Milliarden Dollar kosten lassen. (dpa)

