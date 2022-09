Hier sehen Sie die Apple Keynote im Livestream

Wie wird das iPhone 14 aussehen? Diese Frage beantwortet Apple wohl heute bei seiner Keynote. Wann und wo Sie diese im Livestream sehen können, erfahren Sie hier.

Heute findet die wohl wichtigste Veranstaltung des Jahres von Apple statt. Bei der Keynote soll es sich um eine Kombination aus einer virtuellen und einer Live-Veranstaltung handeln. Die eigentliche Produktvorstellung soll zwar als Video abgespielt werden, trotzdem wurden Journalisten in den Apple Park nach Cupertino eingeladen. Apple wird dann voraussichtlich unter anderem das iPhone 14 vorstellen.

Apple-Keynote: Wann ist der Termin?

In den vergangenen Jahren fanden die Keynotes von Apple Mitte September statt. In diesem Jahr werden die neuen Produkte schon früher vorgestellt. Die Keynote findet bereits am heutigen Mittwoch, dem 7. September, statt. Los geht es um 19 Uhr.

Wo gibt es einen Livestream zur Apple-Keynote?

Apple bietet auf seiner Homepage einen Livestream zur Keynote an und auch in der Apple TV App kann man die Veranstaltung live verfolgen. Eine weitere Möglichkeit gibt es auf dem YouTube-Kanal von Apple. Auch dort gibt es einen Livestream.

Welche Produkte stellt Apple bei seiner Keynote vor?

Die meisten Apple-Kunden warten wohl vor allem auf den iPhone 14. Der Sperrbildschirm des Smartphones soll überarbeitet worden sein. Neben dieser Funktion hat das iPhone 14 Pro wohl eine stark verbesserte Frontkamera, ein neues Rückkamerasystem mit einem 48-Megapixel-Sensor, dünnere Einfassungen und einen schnelleren A16-Chip. Die Nicht-Pro-Modelle haben weiterhin den A15-Chip wie das iPhone 13. Die 5,4-Zoll-Mini-Größe wird durch ein 6,7-Zoll-Modell ersetzt. Zudem soll der Akku verbessert worden sein.

Neben dem iPhone 14 wird bei der Keynote wohl auch die Apple Watch Series 8 vorgestellt. Diese soll sich nur leicht von der Series 7 unterscheiden. Wie Heise berichtet, hat die neue Smartwatch wohl einen Körpertemperatursensor. Die Apple Watch Pro soll besonders robust sein, einen größeren Bildschirm haben und zum ersten Mal ein kantiges Design besitzen. Neben diesen beiden Smartwatches könnte es auch eine neue Version der Apple Watch SE geben. Zudem wird eine Überarbeitung der AirPods Pro mit Bluetooth LE Audio und neuem H2-Chip erwartet. Apple könnte auch die der Finalversion von iOS 16 vorstellen, die bald erscheinen wird.