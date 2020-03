16.03.2020

Absagen über Absagen

Corona-Krise: Besuchsverbote in den Kreiskliniken

Auch am Wochenende haben unsere Zeitung wegen der Corona-Krise viele Absagen erreicht. Der Katholische Akademikerkreis weist darauf hin, dass mit der Absage des nordschwäbischen Literaturfestivals auch der Vortrag des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck entfällt. Der Landkreis Dillingen hat mit einer Allgemeinverfügung die Besuchsrechte in den Kreiskliniken und Altenheimen eingeschränkt. In den Kreiskrankenhäusern Dillingen und Wertingen gilt ein generelles Besuchsverbot. Das Tierheim Höchstädt ist für Besucher geschlossen, teilt Vorsitzender Johann Rechthaler mit. In Notfällen ist das Tierheim unter Telefon 09074/3146 erreichbar. Der Wahlsonntag lief ebenfalls ganz anders als sonst. Wähler mussten sich vorher die Hände waschen. (bv) "Seite 24

