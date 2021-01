vor 20 Min.

Der aktuelle Corona-Warnwert für den Landkreis Dillingen

Das Landratsamt Dillingen meldet am Wochenende 44 neue Corona-Fälle im Landkreis. Das sind die aktuellen Corona-Zahlen.

Das Landratsamt Dillingen teilt die aktuellen Zahlen für den 10. Januar mit. Demnach beträgt die 7-Tages-Inzidenz 154,3 - Stand Sonntagnachmittag, 14 Uhr. Der Wert gibt die Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

44 neue Corona-Fälle im Landkreis Dillingen

Derzeit gibt es laut Landratsamt 142 aktive Fälle (Meldefälle unter Quarantäne), am Wochenende kamen 44 neue Corona-Fälle hinzu. 87 Tote sind mittlerweile im Landkreis in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. In dieser Statistik sind laut Landratsamt zwei nur klinisch-epidemologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten. Eine über 80-Jährige, die am Montag voriger Woche positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, starb nach kurzem stationären Aufenthalt am Freitag im Krankenhaus Wertingen an den Folgen der Covid-19-Erkrankung.

Insgesamt 1895 Personen haben die Quarantäne im Landkreis beendet

1895 Personen haben die Quarantäne bisher beendet. Insgesamt gibt es aktuell 540 Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I). (pm)

