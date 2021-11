Die Dillinger Kreisjägervereinigung ehrt einen ganz besonders

Dillingen

Plus Die Dillinger Kreisjägervereinigung verabschiedet ihren langen und nicht unumstrittenen ehemaligen Vorsitzenden Helmut Jaumann. Doch der ist gar nicht da.

Traditionsgemäß und doch anders als die Jahre zuvor fand am Sonntag die Hubertusfeier der Kreisjägervereinigung Dillingen (KJV) statt. Dillingens Monsignore Harald Heinrich feierte erstmals in diesem Rahmen den Gottesdienst in der Dillinger Basilika und erinnerte in seiner Predigt daran, dass in der Natur stets das Recht des Stärkeren gelte. Er betonte: „Wer ein christlich aufgeklärtes Leben führt, muss sich anders verhalten, wenn er ein Mensch sein will.“

