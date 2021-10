Dillingen

22.10.2021

„Ein Riesenprojekt für die Bildungsstadt Dillingen“

Die umgebaute St-Bonaventura-Fachakademie für Sozialpädagogik in Dillingen wurde am Freitag eingeweiht. Wegen Corona fand der kleine Festakt im Freien vor der Einrichtung statt. Über das gelungene Werk freuen sich (von links) Schulleiter Werner Eitle, Landrat Leo Schrell, Stadtpfarrer Harald Heinrich, Bischof Bertram Meier, Schulwerks-Direktor Peter Kosak, Oberbürgermeister Frank Kunz und Landtagsabgeordneter Georg Winter. Im Hintergrund ist der Fachakademiechor zu sehen.

Plus Bischof Bertram weiht die umgebaute Fachakademie für Sozialpädagogik ein. Es ist die erste Etappe auf dem Weg zum neuen Bona-Campus. Ist die Anzahl der neuen Räume nicht ausreichend?

Von Berthold Veh

Es ist die erste Etappe auf dem Weg zum neuen Bona-Campus in Dillingen: Die umgebaute Fachakademie für Sozialpädagogik des Schulwerks der Diözese Augsburg ist fertig. Die Segens- und Einweihungsfeier mit Bischof Bertram Meier findet am Freitagnachmittag vor dem Eingang der Einrichtung in der Konviktstraße statt, in der aktuell etwa 220 Studierende zu Erzieherinnen und Erziehern ausgebildet werden. Der Fachakademie-Chor singt beschwingt den Song „Let it shine“, und der Schulwerksdirektor Peter Kosak stellt denn auch bei allen Beteiligten „ein besonderes Lächeln in den Gesichtern“ fest.

