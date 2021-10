Die Null steht wieder beim FC Gundelfingen

Plus Der FC Gundelfingen bleibt gegen Schwaben Augsburg erstmals nach zweieinhalb Monaten ohne Gegentor. Der erhoffte Befreiungsschlag war es aber nicht.

„Zu Null. Endlich mal wieder“, lautete der knappe Kommentar von Abwehrspieler Marius Brugger – und sein Trainer Martin Weng pflichtete ihm bei. Dass sich die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen in ihrem Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg erstmals nach zweieinhalb Monaten kein Gegentor einfingen, war ein durchaus positiver Aspekt. Doch weil die Null auch auf der anderen, der offensiven Seite stand, klappte es nicht mit dem erhofften kleinen Befreiungsschlag. Durch das 0:0 blieben die Gundelfinger auch im elften Spiel in Serie sieglos.