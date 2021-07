Das Höchstädter IBIZ hat jetzt einen neuen Namen

Plus Nach einem Abstimmungsmarathon hat sich das Höchstädter Gremium auf einen neuen Namen für das IBIZ geeinigt. Nicht aber beim Thema Klowagen für den Stadtpark.

Der Höchstädter Eventveranstalter Fabian Weiß möchte laut Bürgermeister Gerrit Maneth im örtlichen Stadtpark mehrere Veranstaltungen anbieten. Das sollen beispielsweise Open-Air-Konzerte, Politikpicknicks oder Freiluft-Gottesdienste sein. Die Ideen sind toll und gefallen. Der Höchstädter Unternehmer hat nur eine Bitte an die Stadt: die Bereitstellung von Toiletten.