Landkreis Dillingen

10:12 Uhr

Diese Vereine bekommen vom Kreis Dillingen Zuschüsse

Plus 27 Sportvereine haben beim Landratsamt Dillingen um Zuschüsse gebeten, so viele wie noch nie. Wer wie viel bekommt, das steht jetzt fest. Auch Musikvereine, Chöre.... können sich freuen.

Von Cordula Homann

Der Landkreis Dillingen verteilt auch in diesem Jahr Zuschüsse an Vereine. Doch so viele Anträge von Sportvereinen gingen noch nie ein: 27 waren es, „das war außerordentlich viel“, sagte Landrat Leo Schrell. Der Kultur- und Sportausschuss traf sich für seine jüngste Sitzung am Montagnachmittag in der Kim-Sporthalle in Höchstädt. Dort wurde dem Gremium präsentiert, wofür bisherige Zuschüsse verwendet wurden – und warum weiter darauf gehofft wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

