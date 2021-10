Kassenärztliche Vereinigung sieht keinen Ärztemangel im Kreis Dillingen

Gemeinsam wollten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Kreis Dillingen dafür sorgen, dass die Versorgung besser wird. Die KVB sieht aber kein Problem.

Im Kreis Dillingen gibt es einen Ärztemangel. Das ist zumindest die Ansicht von 27 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus dem Kreis. Sie haben kürzlich Alarm geschlagen und mehr Kassensitze gefordert. Doch die werden wohl so schnell nicht kommen.

„Trotz Neufassung des Versorgungsatlas zum Stand Oktober 2021 und Veröffentlichung der aktuellen Versorgungszahlen wurde für die beiden Planungsbereiche im Landkreis Dillingen keine drohende Unterversorgung bescheinigt“, teilt Gemeindetags-Kreisvorsitzender Tobias Steinwinter in einer Pressemitteilung mit. „Das ist insbesondere für den Planungsbereich Lauingen, zu dem auch die Stadt Gundelfingen, das Bachtal, das Egautal und Teile des Aschberges gehören, nicht nachvollziehbar und enttäuschend."

Steinwinter: bildet Realität nicht ab

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern verweist in ihrer Antwort weiterhin auf die Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA), welche für die Versorgungsplanung heranzuziehen sind. Demnach ist der Landkreis Dillingen noch immer regelversorgt. „Dies sind aber unseres Erachtens nur rein fiktive Zahlen, die die Realität in keinster Weise abbilden", betont Steinwinter.

Auffallend ist, dass gemäß der am Anfang Oktober im Bayerischen Staatsanzeiger veröffentlichten Zahlen im Bereich Lauingen ganze vier Arztsitze unbesetzt sind und damit die Versorgungsquote nicht erreicht werden kann.

Droht eine Unterversorgung?

Eine drohende Unterversorgung -trotz des Abfalls der Versorgungsquote um über 8 Prozent wurde aber nicht festgestellt. Auch im Planungsbereich Dillingen sind laut der aktuellen Veröffentlichung weitere zwei Sitze unbesetzt. Damit sind insgesamt sechs Arztsitze vakant.

Der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek habe dem Kreis seine grundsätzliche Unterstützung zugesagt, verweist aber ebenfalls auf die „Allmacht“ des Gemeinsamen Bundesausschusses und der in diesem Gremium festgelegten Planungsregelungen.

Im Endergebnis auf die einstimmige Resolution von 27 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zur ambulanten haus- und fachärztlichen Versorgungslage des Landkreises Dillingen sieht die Kassenärztliche Vereinigung Bayern keinen aktuellen Handlungsbedarf und das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege keinen entsprechenden Hebel, um die Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger zeitnah verbessern zu können.

Versorgung im Kreis Dillingen: "Die Entscheidung ist inakzeptabel"

„Für die Menschen im Landkreis Dillingen, die keinen Hausarzt mehr finden, sind diese Aussagen keine Hilfe und schlichtweg inakzeptabel“ betont Tobias Steinwinter und stellt fest: „Wir Bürgermeister werden dieses Brett, auch wenn es noch so dick ist, weiter bohren.“

Die niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte bedanken sich nach Auskunft des ärztlichen Koordinators Dr. Alexander Zaune an dieser Stelle ausdrücklich für den gemeinsamen Einsatz unserer Bürgermeister.

Mit Spannung bleibt laut dem Kreisvorsitzenden in diesem Zusammenhang zu erwarten, wie die Gesundheitspolitik auf Bundesebene zukünftig personell und inhaltlich aufgestellt wird. Bei allen Rechen- und Zahlenmodellen bleibt aber ein Problem an vorderster Stelle: „Wir brauchen für die jetzt schon verfügbaren Sitze dringend Ärzte, die sich auch auf dem Land in Hausarztpraxen niederlassen möchten", so der Kreisvorsitzende weiter. Die Städte und Gemeinden unterstützen hier nach Kräften, sowie auch das Lehrkrankenhaus/die AKAdemie Dillingen sowie die Praxen durch das fortgesetzte Ausbilden von Studentinnen und Studenten und von jungen Assistenzärzten zum Facharzt für Allgemeinmedizin. (pm)