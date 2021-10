Shalomah (11) aus Eppisburg wird vermisst - wurde sie entführt?

Die elfjährige Shalomah Hennigfeld kehrt am Samstag nicht vom Joggen zurück. Mehr als 100 Einsatzkräfte suchen erfolglos nach ihr. Auch die Kripo ermittelt - womöglich führt die Spur zu einer Sekte.

Die elfjährige Shalomah Hennigfeld wird seit Samstag vermisst. Das Mädchen brach gegen 15 Uhr am Wohnhaus im Holzheimer Gemeindeteil Eppisburg zum Joggen auf und kehrte seitdem nicht wieder zurück. Noch am Samstagabend wurde die Polizei verständigt und begann kurz darauf nach eigenen Angaben mit der Suche. Mehrere Polizeistreifen fuhren bekannte Joggingstrecken ab, auch ein Rettungshund kam zum Einsatz. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera begann am Himmel zu kreisen und die Wälder abzusuchen.

Eine große Suche rund um Eppisburg mit Rettungshunden und Hubschrauber

Am Sonntagvormittag kamen mehr als 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung zusammen, um die Umgebung abzusuchen. Bis zum frühen Nachmittag dauerte die Suche, danach übernahmen Rettungshundestaffeln mit rund 25 Hunden. Außerdem wurde eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet, die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib der Elfjährigen. Mittlerweile sind die Suchmaßnahmen laut Polizei beendet.

Shalomah Hennigfeld wird seit Samstag vermisst. Foto: Polizei

Shalomahs Beschreibung: 1,40 Meter groß, schlanke Statur; braune, schulterlange Haare. Zuletzt war das Mädchen wie folgt bekleidet: schwarze Adidas-Laufhose, pink-rosa Nike-Schuhe, weinrotes Sport-Top mit Spaghettiträger, weißer Sport-BH, schwarzer Haarreif. Hinweise jeglicher Art nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen.

Mehrere Rettungshundestaffeln waren am Sonntag in den Wäldern um Eppisburg im Einsatz. Foto: Polizei

Doch der Fall hat eine weitere, beunruhigende Komponente: Da laut Polizei nicht auszuschließen ist, dass die „leiblichen Eltern des Mädchens in Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen“, nahm auch die Kripo Dillingen bereits erste Ermittlungen auf. Man ermittle „in alle Richtungen“, wie es von den Beamten heißt. Konkretere Informationen gab die Polizei bis Redaktionsschluss nicht heraus.

Steckt die Sekte "Zwölf Stämme" hinter dem Verschwinden des Mädchens?

Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mädchens könnte die Sekte „Zwölf Stämme“ stehen, die im Jahr 2013 deutschlandweit bekannt geworden war. Zahlreichen Eltern, die Mitglieder der Sekte waren, wurde das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen, nachdem Details aus dem Sektenleben zutage gekommen waren. So gehörten Schläge nach Erkenntnissen der Ermittler zum Alltag in der Erziehung der Sektenmitglieder.

Die intensiven Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Mittlerweile ist die Suche eingestellt.

Laut Informationen des Bayerischen Rundfunks gehören die leiblichen Eltern von Shalomah Hennigfeld ebenfalls der Sekte „Zwölf Stämme“ an. Seit acht Jahren lebt das Mädchen demnach in einer Pflegefamilie. Der Pflegevater hält es für wahrscheinlich, dass das Mädchen von seinen Eltern beim Joggen abgepasst und nach Tschechien gebracht worden sei, wo die Sekte mittlerweile Fuß gefasst habe.

Holzheims Bürgermeister Simon Peter beschreibt gegenüber unserer Zeitung, welche Gefühle der Fall in der Gemeinde ausgelöst hat. „Die Sorge und die Aufregung sind groß, ganz klar“, sagt Peter. Die Unwissenheit um den Verbleib des Mädchens sei schlimm. Peter hofft auf eine schnelle Aufklärung und einen guten Ausgang des Falls. (mit pol)