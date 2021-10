Lauingen

13:28 Uhr

Diese Schätze verbergen sich im Lauinger Martinsmünster

Plus Zum 500-jährigen Bestehen der Kirche werden kostbare Monstranzen, Messkännchen und Kelche ausgestellt. Ob die Stadt für die Turmsanierung aufkommen muss, ist noch unklar.

Von Berthold Veh

Es ist schon eine größere Prozedur, bis Stadtpfarrer Raffaele De Blasi den Tresor in der Sakristei des Lauinger Martinsmünsters geöffnet hat. Der Inhalt birgt schließlich einige Überraschungen, denn dort stehen kostbare Kunstschätze – allein etwa fünf Monstranzen. In einer von ihnen wird an hohen Festtagen die Hirnschale des Heiligen Albertus Magnus gezeigt, der in Lauingen geboren wurde. Darunter glänzen Kelche, es dürften etwa ein Dutzend sein. De Blasi packt weiteres liturgisches Gerät aus vergangenen Tagen aus. Er holt Messkännchen aus dem Tresor, die dem Namen Kunsthandwerk alle Ehre machen. Eines von ihnen ist sogar in der Form eines Delfins. Die Pfarrei St. Martin wird diese Kunstschätze an Kirchweih, 17. Oktober, und dem darauffolgenden Sonntag, 24. Oktober, der Öffentlichkeit präsentieren. Anlass für diese Ausstellung ist das Jubiläum „500 Jahre Lauinger Martinsmünster“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

