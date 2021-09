Lauingen

vor 34 Min.

So kam die Lichtershow am Lauinger Marktplatz an

„Lauingen strahlt“, so das Motto am vergangenen Samstag. Bunte Lichtspiele begleitet von Max Menshard zogen die Zuschauer in ihren Bann.

Plus Am Wochenende strahlte die Lauinger Innenstadt in voller Pracht. Wie die Aktion am Marktplatz ankam.

Von Laura Mielke

Seit Anfang August dürfen am Wochenende am Lauinger Marktplatz keine Autos mehr parken. Anfangs wurde der Versuch teils scharf kritisiert. Denn mehr passierte nicht. Der Platz war einfach leer. Doch das änderte sich am vergangenen Samstag: Die Stadt veranstaltete einen gemütlichen Abend bei Lichtspiel und Livemusik.

