Zur Corona-Impfung in die Lauinger Stadthalle

Ab dem heutigen Montag kann man sich ohne Anmeldung in der Lauinger Stadthalle gegen das Coronavirus impfen lassen. So funktioniert es.

In Lauingen kann man sich von Montag, 16. August, bis Sonntag, 22. August, täglich von 10 bis 17 Uhr in der Stadthalle impfen lassen. Die Aktion wird laut Pressemitteilung ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Firma Ecocare, einer Tochter des Dubaier Militärausrüsters Ecolog, durchgeführt. Als Impfstoff wird vorwiegend Biontech verwendet. Je nach Verfügbarkeit könne eventuell auch der Impfstoff von Johnson & Johnson angeboten werden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es wird lediglich ein Ausweisdokument benötigt. Außerdem wird empfohlen – soweit vorhanden –, einen Impfpass mitzubringen. Für den Besuch gelten die üblichen Hygieneregeln.

Leider sinkt die Impfbereitschaft sinkt. Auch Dr. Alexander Zaune, Hausarzt aus Dillingen, sagt: „Wir finden derzeit kaum noch impfwillige Personen.“ Und die Sieben-Tage-Inzidenz steigt – in Deutschland wie im Landkreis Dillingen.

Auch die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich weiter aus. Inzwischen sind es 120 Fälle im Landkreis Dillingen. Deswegen werden immer mehr Impfangebote unterbreitet. Möglichkeiten gab es schon im Kaufland in Dillingen oder in der Moschee in Lauingen - oder bei Pflanzen Spengler in Dillingen.

Es könnte weitere flexible Impfangebote geben

Wie die SSV Höchstädt oder auch die Stadt Lauingen können sich laut Peter Hurler, Pressesprecher des Landratsamtes, weitere Kommunen und Vereine an das Impfzentrum wenden, um individuelle Aktionen zu vereinbaren. Mehr als ein Bereich für die Impfung und ein Ruheraum, wo die Geimpften noch ein paar Minuten unter Beobachtung bleiben, seien nicht notwendig. Das Personal stelle Ecocare. Das Unternehmen habe ein Konzept für niederschwellige Angebote im Landkreis entwickelt. Das Landratsamt stellt bei Bedarf Kontakte her.

Auch im Wertinger Impfzentrum muss man sich nicht anmelden

Bis heute muss man sich für einen Termin im Wertinger Impfzentrum nicht anmelden. Täglich von Montag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr kann man sich impfen lassen. Lediglich ein Personalausweis und der Impfpass sind dafür notwendig. Dort hatte der Landkreis Mitte Juli versucht, mit Impfen-to-go-Angeboten Menschen anzulocken. Zahlreiche Impfwillige hatten das Angebot, ohne Termin vorbeizuschauen, genutzt. (pm)