Frische Luft für Syrgensteiner Kindergärten

Plus Der Syrgensteiner Gemeinderat sucht nach guten Alternativen für klassische Lüftungsgeräte. Denn die Kindergartenräume sind laut der Bürgermeisterin recht klein.

Nach den Schulen steht jetzt auch ein Förderprogramm für Lüftungsgeräte für die Syrgensteiner Kindergärten auf dem Plan. Das Problem an der Sache: Die dortigen Gruppenräume sind relativ klein, wie Bürgermeisterin Mirjam Steiner auf Nachfrage berichtet. Deshalb seien die üblichen Geräte, die „so groß wie ein Gefrierschrank“ sind, weniger geeignet. Die Rathauschefin sagt, ihr gehe es bei der Sache um eine nachhaltige Lösung.Nur im Notfall sollen die klassischen Geräte aufgebaut werden. Und dann sei immer noch nicht garantiert, dass der Kindergarten wegen der Pandemie nicht wieder schließen muss.