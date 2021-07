Zerstörter Biberdamm: Syrgenstein bietet Belohnung für Hinweise

Plus Nach der Zerstörung der Biberdämme in Syrgenstein geht die Suche weiter. Der Gemeinderat positioniert sich klar zu dem Vorfall.

Wer hat die beiden Biberdämme in Syrgenstein zerstört – und damit einen Teil des Käuriedergrabens zwischen Ballhausen und Staufen? Diese Frage hat am Dienstag auch den Gemeinderat beschäftigt, wie Bürgermeisterin Mirjam Steiner auf Nachfrage erklärt. Es sei „ein Unding“, dass hier jemand selbst gehandelt hat, der „mit den Einschränkungen durch den Biber nicht klarkommt“. Und: „Die Meinung des Gremiums war, dass man das nicht einfach auf sich beruhen lassen möchte.“