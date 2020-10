vor 47 Min.

Tipps für den Erhalt der Kliniken

Kreisräte fragen den Bezirkstagspräsidenten

„Gerade um das vorzügliche Krankenhaus-Angebot im Landkreis zu erhalten, müssen die wirtschaftlichen Grundlagen stimmen“, war Tenor bei der gemeinsamen Klausur der Fraktionen von CSU, Zukunft, Bürgerliste und Junger Union im Landratsamt. Den Kreisräten ist es laut Pressemitteilung ein zentrales Anliegen, den Bestand der Kreiskrankenhäuser auf Dauer zu sichern, und zwar in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft, an beiden Standorten und mit den beiden Notaufnahmen. Einen besonderen Gast konnten die Kreisräte bei ihrer Klausurtagung begrüßen: Martin Sailer, den Landrat des Landkreises Augsburg und Schwäbischen Bezirkstagspräsidenten. Sailer trägt die politische Verantwortung für die Wertachkliniken ( Bobingen und Schwabmünchen), die Bezirkskliniken in Schwaben und war maßgeblich an der Aufstufung des Zentralklinikums Augsburg zur Uniklinik beteiligt. Besonders interessant für die Teilnehmer der Tagung war aber die Einschätzung Sailers zur Lage und Aufgabe der Kreiskliniken Dillingen/Wertingen. Als Häuser der Grundversorgung seien beide Standorte – auch für den Norden des Landkreises Augsburg – unentbehrlich. Aus seiner Erfahrung mit der Sanierung der Wertachkliniken wisse er, so Sailer, dass die wirtschaftliche Führung auch relativ kleiner Kliniken durch klare politische Vorgaben und durch ein professionelles Management möglich sei. So sei es laut Pressemitteilung gelungen, die Wertachkliniken nicht nur zu erhalten, sondern aus dem Bereich der Defizite herauszuführen.

Auf Fragen betonte Martin Sailer, dass die Vernetzung mit anderen Beteiligten der Gesundheitsversorgung, insbesondere den niedergelassenen Haus- und Fachärzten von großer Wichtigkeit sei. Flächen direkt auf dem Krankenhausgelände könnten seines Erachtens zwar hierfür verwendet, dürften aber nicht verkauft werden, ganz gleich an wen. Nur so könne der optimale eigene Gestaltungsspielraum für die Zukunft erhalten bleiben.

Besonderes Interesse fand das Konzept Martin Sailers, dass die in der Uniklinik angesiedelte Spitzenmedizin ihre Aufgabe nur dann erfüllen könne, wenn in den kleineren Häusern der Region eine qualifizierte Grundversorgung gewährleistet sei. Hier sei eine sinnvolle Aufgabenteilung anzustreben. Martin Sailer bot zum Ende seiner Ausführungen an, zu weiteren Gesprächen zur Entwicklung der Kreiskliniken jederzeit zur Verfügung zu stehen. (pm)

Themen folgen