Über die roten und gelben Gebiete

Weitere Informationstermine

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg und das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth laden ein zu Informationsveranstaltungen zur Ausweisung der roten und gelben Gebiete und zu den zusätzlichen Auflagen der Düngeverordnung in diesen Gebieten. Die Veranstaltungen werden nur online als Webex-Seminar angeboten. Folgende Termine stehen zur Auswahl: Montag, 8. Februar, 9 bis 12 Uhr; Dienstag, 9. Februar, 14 bis 17 Uhr; Montag, 22. Februar, 9 bis 12 Uhr; Dienstag, 23. Februar, 14 bis 17 Uhr. Den Anmeldelink gibt es auf der Homepage des Augsburger Landwirtschaftsamtes unter: www.aelf-au.bayern.de. 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung gibt es einen Technik-Check zum Beitreten. Der Bauernverband Dillingen bietet seinen Mitgliedern am heutigen Mittwoch, 20. Januar, um 19.30 Uhr eine weitere Videokonferenz zu folgenden Themen an: Aktuelle Antragstellung des Kulturlandschaftsprogramms und des Vertragsnaturschutzprogramms im Kalenderjahr 2021. Aktuelles zur gemeinsamen Agrarpolitik und zu roten und gelben Gebieten im Landkreis Dillingen. Während der Videokonferenz stehen mehrere Referenten sowie Kreisobmann Klaus Beyrer und Geschäftsführer Eugen Bayer Rede und Antwort.

Interessierte Mitglieder können den Link zur Teilnahme an der Videokonferenz an der Geschäftsstelle per Mail anfordern. (pm)

