Gibt es auch im Wertinger Impfzentrum die Kreuzimpfung?

Die Stiko empfiehlt die sogenannte Kreuzimpfung. Wer also zuerst mit Astra-Zeneca geimpft wurde, soll dann mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden. Klappt das auch im Impfzentrum des Landkreises Dillingen in Wertingen?

Ja, teilte das Dillinger Landratsamt am Montag mit. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) vom vergangenen Donnerstag werde bereits seit Freitag umgesetzt. Der erforderliche Impfstoff ist dazu vorhanden, sodass keine Zweitimpfungstermine verschoben werden müssen.

Die Stiko hatte unter anderem empfohlen, auch Impflingen über 60 Jahren die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff anzubieten. Mit dieser sog. Kreuzimpfung sei ein besserer Schutz gegen die Delta-Variante gegeben. Personen über 60 Jahren können auf Wunsch aber auch weiterhin die Zweitimpfung mit AstraZeneca erhalten. Landrat Leo Schrell hat deshalb das Impfteam in Wertingen angewiesen, jeden Impfling beim Aufklärungsgespräch über die Empfehlung der Stiko zu informieren.

In Wertingen gibt es eine Sonderimpfaktion

Unabhängig davon führt das Impfzentrum am Samstag, 17. Juli 2021, eine Sonder-Impfaktion mit 300 Impfdosen Johnson & Johnson durch. Impfwillige und im Landkreis Dillingen wohnhafte sowie in BayIMCO (https://impfzentren.bayern/) registrierte Personen können sich am Mittwoch, den 07.07.2021, von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, und Donnerstag, den 08.07.2021, von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr, unter der Telefonnummer Tel. 09071 / 51-360 beim Landratsamt für eine Terminvereinbarung melden.

Informationen rund um den Impfstoff von Johnson & Johnson

Bei diesem Impfangebot ist zu beachten:

1. Impfungen mit dem Impfstoff Johnson & Johnson sind auch an Personen unter 60 Jahren nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse und Entscheidung der impfwilligen Personen nach sorgfältiger Aufklärung im Impfzentrum möglich.

2. Es ist keine Zweitimpfung beim Impfstoff Johnson & Johnson erforderlich!

3. Es sollten der Impfbogen, https://www.landkreis-dillingen.de/impfbogen-des-bayerischen-impfzentrums, und das Aufklärungsblatt zum Vektor-Impfstoff, https://www.landkreis-dillingen.de/aufklaerungsblatt-vektor-impfstoff-2, vor dem Impftermin aufmerksam gelesen und ausgefüllt zur Impfung zusätzlich zum Personalausweis und Impfpass mitgebracht werden. (pm)