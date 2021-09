Wittislingen

vor 51 Min.

Wittislingen erhöht die Friedhofsgebühren deutlich

Plus In einer Sondersitzung geht es darum, wie viel Bürgerinnen und Bürger künftig für Gräber zahlen müssen. Es gibt eine Übergangsregelung

Von Brigitte Bunk

Eine Familie ist vor 20 Jahren nach Wittislingen gezogen. Die Oma ist vor sechs Jahren gestorben und wurde in einem neu angelegten Doppelgrab bestattet. Seit dem Jahr 2011 kostete ein solches Grab auf dem Wittislinger Friedhof für eine Laufzeit von 20 Jahren 350 Euro. Jedes Jahr bezahlt die Familie seitdem zusätzlich die Friedhofunterhaltungsgebühr von 25 Euro. Zehn Jahre lang hat die Gemeinde nichts an der entsprechenden Satzung geändert. Doch, wie Bürgermeister Thomas Reicherzer in der Ratssitzung am Dienstag erklärte, haben das Landratsamt bei der Prüfung des Haushalts und auch der Kommunale Rechnungsverband eben das mehrfach moniert. Beim Friedhof müsse kostendeckend kalkuliert werden, was nun für den Zeitraum 2021 bis 2024 gemacht wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen