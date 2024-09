Frauen im Auwald in Dillingen angegriffen: Mann in Augsburg verurteilt

Es waren zwei Vorfälle in kurzer Folge, die viele Menschen in Dillingen im vergangenen November verunsichert haben: In der Polizeimeldung von diesem Tag ist von einem Unbekannten die Rede, der zwei Joggerinnen „massiv angegangen“ haben soll. In beiden Fällen ließ der Täter aber von den Frauen ab, weil Passanten vorbeigekommen waren. Vor dem Landgericht Augsburg wird klar, dass die beiden Übergriffe nur die Spitze des Eisberges waren. Der Täter leidet an paranoider Schizophrenie, ist aber aus Sicht des Gutachters nicht völlig schuldunfähig.

Christina Brummer