Ankunft in Gundelfingen: "Flüchtlinge sind erschöpft"

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Flüchtlinge in Gundelfingen angekommen.

Plus Frauen, Männer und Kinder, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind, sind in der Nacht in Gundelfingen angekommen. Wie es nun für sie weitergeht.

Von Johanna Hofmann und Simone Fritzmeier

Zweimal waren die Verantwortlichen und die vielen Ehrenamtlichen vorbereitet und haben gewartet. Doch zweimal hat es nicht geklappt. Die in Bussen angekündigten ukrainischen Flüchtlinge sind nicht im Landkreis Dillingen angekommen. Doch nun gibt es gute Nachrichten, wie Peter Hurler, Pressesprecher am Landratsamt Dillingen, am frühen Montagmorgen mitteilt. Laut Hurler ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2.50 Uhr ein Bus – wie angekündigt – mit ukrainischen Flüchtlingen in der Kreissporthalle in Gundelfingen angekommen.

