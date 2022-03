Landkreis Dillingen

Ukraine-Krieg: Wenn die Geflüchteten einfach nicht ankommen

Bereits 2015 diente die Kreissporthalle in Gundelfingen als Ankunftszentrum für Flüchtlinge – wie auch jetzt. Doch untergebracht ist in der aktuellen Krise noch niemand.

Plus 150 Menschen waren für den Landkreis Dillingen angekündigt, kamen dann aber doch nicht an. Ein Helfer echauffiert sich. Und das Landratsamt verweigert sogar eine weitere Aufnahme.

Von Jonathan Mayer

150 Menschen aus der Ukraine hätten am Freitag in der Gundelfinger Kreissporthalle ankommen sollen. Alles war bereit: Betten, Essen, freiwillige Helfer. Doch am Ende blieben die drei Busse aus Berlin fern – zum Leidwesen der Ehrenamtlichen. Wie es dazu kommen konnte.

