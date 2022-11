Binswangen

24.11.2022

Frau will verletzte Katze retten: Hilfsbereitschaft wird teuer für sie

Plus Weil eine Binswangerin einem verletzen Tier weitere Qualen ersparen will, bleibt sie auf den Kosten sitzen. Doch wie geht man mit Fundtieren richtig um?

Von Elli Höchstätter

Die leisen, schmerzvollen Töne gehen ihr nicht aus dem Kopf. "Dieses klägliche Miauen werde ich nie vergessen", sagt ein Frau aus Binswangen. Sie hatte am 18. November gegen 22.15 Uhr in der Römerstraße in Binswangen eine Katze am Straßenrand liegen sehen. Diese war vermutlich gerade erst fünf bis sechs Monate alt. Es sah so aus, als wäre das Tier tot. Doch als die Frau und ihr Mann die Katze näher in Augenschein nahmen, erkannten sie, dass diese noch lebte. Vermutlich war das Tier angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

