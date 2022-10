Binswangen

12:00 Uhr

Ein Laden mit Café in Binswangen

Bei der Bürgerversammlung in Binswangen stellten Alexander Gumpp und Thomas Wippel das Konzept zur Nahversorgung in Binswangen vor. Geplant ist neben dem Laden ein Café mit bis zu 40 Sitzplätzen.

Plus An der Hauptstraße soll eine Einkaufsmöglichkeit rund um die Uhr entstehen. Es gibt schon Vorschläge, was dort verkauft werden soll und wie viel Personal dafür nötig ist.

Nachdem Bürgermeister Anton Winkler seinen Bericht bei der Bürgerversammlung abgeschlossen hatte, stellten die Gemeinderatsmitglieder Alexander Gumpp und Thomas Wippel das Konzept für einen Dorfladen in Binswangen vor. Interessiert hörten die rund 80 Anwesenden zu und sahen Fotos, wie der insgesamt rund 240 Quadratmeter große Laden und Cafébereich samt Terrasse aussehen könnte.

