Bissingens neuer Pfarrer Ivan Kuterovac hat früher Koch gelernt

Pfarrer Ivan Kuterovac wird in Bissingen feierlich ins Amt eingeführt. Auch die neue Verwaltungsleiterin Michaela Meyer wird mit Applaus begrüßt.

Es war ein sehr feierlicher Abend und es war eine Menge Aufbruchsstimmung zu spüren, als am vergangenen Samstag der neue Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Bissingen, Ivan Kuterovac, in der Pfarrkirche St. Peter und Paul offiziell in sein neues Amt eingeführt wurde. Eine große Anzahl von Geistlichen, welche die Installationsfeier mitzelebrierten, zahlreiche Fahnenabordnungen verschiedener Vereine, die musikalische Begleitung durch den Musikverein Bissingen und den Kirchenchor Fronhofen und nicht zuletzt viele Gottesdienstbesucherinnen und -besucher aller Altersschichten, waren von der Stimmung und dem äußeren Rahmen beeindruckt.

Auch Familienangehörige des neuen Seelsorgers aus Ostkroatien waren dabei

Eine besondere Freude für Pfarrer Ivan, wie er nach eigener Aussage im Kesseltal genannt werden möchte, war es, dass auch seine Eltern und Familienangehörige aus Ostkroatien angereist waren, um seine neue Wirkungsstätte kennenzulernen. Seitens der gesamten Pfarreiengemeinschaft Bissingen begrüßte Maria Seiler die anwesenden Geistlichen, die Gäste und Ehrengäste sowie besonders Dekan Johannes Schaufler und die neue Verwaltungsleiterin der Pfarreiengemeinschaft Bissingen, Michaela Meyer. „Wir alle wünschen uns eine lebendige Pfarreiengemeinschaft, die auf Vertrauen und Miteinander aufgebaut ist!“ Genau diesen Wunsch von Maria Seiler griff Dekan Schaufler auf, als er kurz vor der Übergabe der bischöflichen Ernennungsurkunde an Pfarrer Ivan Kuterovac an alle Gläubigen appellierte: „Das Miteinander ist das Entscheidende! Seien Sie nicht nur Objekte im Glauben und im Leben, sondern handelnde, mitgestaltende Subjekte!“ Und Menschen, die sich gerne aktiv auch in der Kirche einbringen, gebe es in den fünf Pfarreien genug, gab der Dekan Pfarrer Ivan mit auf den Weg.

Pfarrer Ivan Kuterovac (links) wurde von Dekan Johannes Schaufler (rechts) als neuer Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Bissingen eingeführt. Mit abgebildet ist die neue Verwaltungsleiterin der Pfarreiengemeinschaft Bissingen, Michaela Meyer. Foto: Helmut Herreiner

Das durfte auch Michaela Meyer erfahren, die bereits zum 1. Juli die neu geschaffene Stelle als Verwaltungsleiterin in den beiden Pfarreiengemeinschaften Bissingen und Blindheim angetreten hat. Sie stellte sich im Rahmen dieses feierlichen Gottesdienstes ebenfalls den Gläubigen vor und wurde mit Applaus begrüßt. In seiner Predigt zeigte Pfarrer Ivan auf, wie er in seiner ostkroatischen Heimat nach der Schule zunächst eine Ausbildung als Koch machte, dann aber durch das Vorbild der dort ansässigen Pallottiner Patres inspiriert wurde, in diesen Orden einzutreten und hier selbst den Weg zum Pfarrer und Seelsorger zu suchen. Über einen Deutsch-Sprachkurs in Augsburg und das Theologiestudium in der Nähe von Koblenz sowie die Priesterweihe in seiner Heimatstadt Vinkovci führten ihn seine Stationen als Kaplan und Pfarrer nach Friedberg, Hamburg, Augsburg-Hochzoll und Buxtehude. Nun aber wolle er in Bissingen eine längerfristige Heimat finden und die Menschen hier als Seelsorger begleiten und unterstützen.

In diesem Zusammenhang verwies der neue Bissinger Pfarrer auf einen Leitspruch des Pallottiner-Ordens: „Jede und jeder Getaufte kann Apostel sein!“ Das hätten die Ordensangehörigen der Pallottiner in Ostkroatien vorgelebt, als sie in seiner Heimat die ersten Gottesdienste in einer alten, umgebauten LKW-Garage feierten und sein älterer Bruder dort als Ministrant dabei war. Ohne gläubige Christen hätte der Glauben dort aber damals nicht funktioniert, und ebenso sei es jetzt im Kesseltal: „Ich möchte und kann den Neuanfang nur gemeinsam mit Ihnen gestalten und ich wünsche mir dabei ein wenig von dem Geist der damaligen Garagenkapelle!“ Dazu trug dann gleich eine ganze Schar von Kindern aus der Kindertagesstätte Bissingen bei, die sich um den Altar gruppierten und die für Pfarrer Ivan zusammen mit ihren Erzieherinnen ein fröhliches Begrüßungslied sangen.

Die Ministranten zitieren passende Bibelstellen

Die Ministrantinnen und Ministranten zitierten für ihren neuen Pfarrer passende Bibelstellen und stellten Kerzen auf, und vier Vertreterinnen der Pfarreien Diemantstein, Fronhofen, Oberliezheim und Stillnau versprachen, als „vierblättriges Kleeblatt“ zusammen mit der Mutterpfarrei Bissingen für eine konstruktive Zusammenarbeit zu sorgen. Bürgermeister Stephan Herreiner sowie Kirchenpfleger Georg Hirner hießen Pfarrer Ivan Kuterovac als neuen Ortsgeistlichen in Bissingen abschließend ebenfalls noch einmal willkommen und erinnerten daran, dass gerade in den gegenwärtigen herausfordernden Zeiten die Menschen Halt und Unterstützung suchten, die sie insbesondere auch im Glauben finden könnten. Das gemeinsame Miteinander äußerte sich danach auch in der Übergabe von Begrüßungsgeschenken sowie beim nachfolgenden Empfang im Pfarr- und Jugendheim, wo noch viele gemeinsame Gespräche geführt wurden.

