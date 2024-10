Freie Reden und Priesteramt unvereinbar: Pfarrer Ivan verlässt das Kesseltal

Nach zweieinviertel Jahren Tätigkeit als Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Bissingen mit ihren fünf katholischen Pfarreien Bissingen, Diemantstein, Fronhofen, Oberliezheim und Stillnau verlässt Ivan Kuterovac kurz vor Jahresende das Kesseltal. Überraschend für fast alle Gottesdienstbesucher verkündete Pfarrer Ivan, wie ihn in Bissingen und den Ortsteilen nahezu alle nennen, am Wochenende seinen Abschied. Nur die kirchlichen Mitarbeiter und die in den Pfarreien aktiven Mitglieder der diversen Gremien wie die Kirchenverwaltungen und Pfarrgemeinderäte wussten etwas früher Bescheid.

Helmut Herreiner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bissingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kesseltal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis