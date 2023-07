Bahnstrecke zwischen Blindheim und Dillingen ist in den Sommerferien gesperrt

Pendler und Reisende müssen sich wegen Bauarbeiten am Höchstädter Bahnhof ab August auf einen sechswöchigen Schienenersatzverkehr einstellen.

Wegen Bauarbeiten am Bahnsteig in Höchstädt ist während der Sommerferien die Zugstrecke zwischen Blindheim und Dillingen gesperrt. Wie der Betreiber Agilis mitteilt, entfallen in diesem Abschnitt vom 28. Juli ab circa 23 Uhr bis einschließlich 10. September sämtliche Züge der Linie RB 15. Es werden Ersatzbusse eingesetzt. Die Deutsche Bahn baut während dieser Zeit den Bahnhof Höchstädt barrierefrei aus.

Bauarbeiten am Höchstädter Bahnhof: Abweichende Zeiten bei den Ersatzbussen

Die Ersatzbusse fahren alle Stationen an. Da die Busse zwischen Blindheim und Dillingen länger unterwegs sind, ergibt sich jeweils eine frühere Abfahrt beziehungsweise spätere Ankunft. Die Haltestellen der Ersatzbusse sind in den Bahnhöfen beschildert und befinden sie sich jeweils unmittelbar am Bahnhof. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen kann nicht garantiert werden.

Die Züge enden jeweils in Blindheim und Dillingen. Zwischen Donauwörth und Blindheim verkehren einige Züge zu abweichenden, teils früheren Fahrzeiten. Im Abschnitt Dillingen/Ulm Hauptbahnhof (Hbf) betrifft dies die meisten Züge.

Bei diesen Zügen entfällt der Halt in Nersingen

Bei zwei Zügen (Montag bis Freitag, 15.17 Uhr und 17.17 Uhr ab Günzburg nach Ulm Hbf) muss aufgrund der abweichenden Fahrzeit und Konflikten mit anderen Zügen der Halt in Nersingen entfallen. Fahrgäste von und nach Nersingen haben bei diesen Fahrten die Möglichkeit, auf den jeweils wenige Minuten später verkehrenden RE 9 auszuweichen.

Die Strecke zwischen Blindheim und Günzburg war wegen des Umbaus in Höchstädt bereits im Mai für zwei Wochen gesperrt. Im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft werden während der Baumaßnahme zwischen Donauwörth und Blindheim sowie zwischen Dillingen, Günzburg und Ulm Hauptbahnof einzelne zusätzliche Züge eingesetzt, um den Fahrgästen trotz des Schienenersatzverkehrs attraktive Reisemöglichkeiten zu bieten. Aktuelle Informationen zu Fahrplanabweichungen und Baustellen im Netz von agilis gibt es online unter www.agilis.de/abweichungen. (AZ)

