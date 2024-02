Dillingen

06:25 Uhr

Im Dillinger BayernLab wird dreidimensional gedruckt

Plus Zahlreiche Besucherinnen und Besucher lassen sich im BayernLab in Dillingen zeigen, wie der 3D-Druck funktioniert. Dabei spielt das Alter keine Rolle.

Von Dominik Bunk

Der Druckkopf schwebt wenige Millimeter über einer Platte. Auf seinem Weg hinterlässt er hauchdünne Spuren von Kunststoff, dem sogenannten Filament. Mit der Zeit werden die Spuren dicker, es geht immer weiter nach oben. Langsam nimmt der Druck Gestalt an. Beim 3D-Druck gibt es aber einen gewaltigen Unterschied zu herkömmlichem Druck auf Papier: Am Ende liegt ein Gegenstand auf der Platte. Wie das funktioniert, wollten zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Dillinger BayerLab herausfinden und nahmen deshalb am Workshop der Digitallotsen teil. Das Ziel: Berührungsängste mit dieser Technik aus dem Weg räumen und Einblicke in die Grundlagen bekommen. Denn die Technologie, die bereits seit vielen Jahren existiert, wird bei den Menschen zu Hause immer beliebter.

Das Vorgehen dabei ist an sich dasselbe wie bei einem gewöhnlichen Druck. Zunächst muss bestimmt werden, was überhaupt gedruckt werden soll. Während Word-Dokumente oder Bilder den meisten Menschen ein Begriff sind, sieht das bei 3D-Modellen aber ein bisschen anders aus. Die müssen mithilfe sogenannter Computer-Aided-Drawing-Programmen (CAD) modelliert werden. Marc Astone vom BayernLab gibt den Gästen deshalb einen Einblick in die Welt der Modellierungssoftware.

