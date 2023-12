Polizei nimmt nach Angriffen auf Joggerinnen in Dillingen Mann fest

Nach Übergriffen auf zwei Joggerinnen in Dillingen sitzt ein 24-Jähriger jetzt wegen sexueller Nötigung in Untersuchungshaft. Der Kripo-Chef ist erleichtert.

Nach den Übergriffen auf zwei Joggerinnen in Dillingen hat die Polizei am Mittwoch einen 24-Jährigen festgenommen. Vorausgegangen waren intensive Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Augsburg. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 24-Jährigen. Der Mann wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl wegen sexueller Nötigung in Vollzug setzte. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

In Dillingen war eine 33-jährige Joggerin am Sonntag, 19. November, vom Georg-Schmid-Ring kommend im Oblatenweg in Richtung Wasserwacht unterwegs gewesen. Gegen 13.15 Uhr wurde die Frau dort von einem Unbekannten gepackt. Offenbar aufgrund der Gegenwehr ließ der Mann von der 33-Jährigen ab und flüchtete.

Am Donnerstag voriger Woche kam es zu einem weiteren Übergriff

Zu einem weiteren Übergriff kam es am Donnerstag voriger Woche. Eine 46-jährige Joggerin war im Auwald Inselwörth in Richtung Staudamm unterwegs. Gegen 14.15 Uhr wurde sie dort von einem Mann attackiert. Als die Frau zu Boden ging, versuchte er ihre Hose herunterzuziehen. Aufgrund der Gegenwehr der 46-Jährigen sowie eines hinzukommenden Passanten ergriff der zunächst Unbekannte nach Angaben der Polizei die Flucht.

Weitere Frauen meldeten sich bei der Polizei

Nach der Veröffentlichung des Fahndungsaufrufs in unserer Zeitung meldeten sich noch weitere Frauen bei der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen, die von einem Mann belästigt worden waren, teilt Kripo-Chef Michael Lechner auf Anfrage unserer Redaktion mit. Ihnen soll der Tatverdächtige nach Informationen unserer Redaktion ebenfalls hinterhergelaufen sein. Auch Vertreter eines Kindergartens und einer Schule wandten sich dem Vernehmen nach sorgenvoll an die Polizei.

"Wir sind sehr erleichtert, dass der Tatverdächtige nach intensiven Ermittlungen gefasst werden konnte", sagt Lechner. Weitere Angaben zu dem 24-Jährigen machte die Polizei nicht. (AZ, bv)