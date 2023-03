Das Tanzstudio Rize bringt Hip-Hop-Beats in den Stadtsaal

Hip-Hop ist Lebenseinstellung: Das bewiesen am Samstagabend im Stadtsaal 60 Tänzerinnen und Tänzer vom Tanzstudio Rize. Die Jüngste war erst vier Jahre alt.

Nach dem Motto: „They call it dance, we call it love“ startete das grandiose Programm. „Tanzen ist mein Leben, meine Leidenschaft “, unterstrich Gaby Trajkovic auf der Bühne bei ihrer Ansage. „Macht Lärm, feuert die Gruppen richtig an!“ Eine Selbstverständlichkeit, der Stadtsaal war sehr gut gefüllt und das begeisterte Publikum geizte nicht mit Beifall. Egal, ob die „Rize Minis“ oder die „Rize Kids“ und natürlich die Gruppe „Respect“: Zu fetten Beats wie „Bad Guy“ von Billy Ellish, „Snap Yo Fingers“ von E-40 wurden Tänze und fantastische Moves geboten.

Zwischendurch wurden einige Tänzerinnen vorgestellt, wie Tänzerin Lea, die an diesem Tag ihren elften Geburtstag feierte. Selbstverständlich forderte Moderator Sven die anwesenden Eltern, Fans und Zuschauer auf, ein „Happy Birthday“ zu singen.

38 Bilder Die besten Bilder von der Hip-Hop-Show des Tanzstudios Rize Foto: Harald Paul

Am Schluss gab es Standing Ovations für die Rize-Tanzgruppen

Die Gruppen „Kids“ und „Respect“ lieferten sich auf der Bühne ein echtes „Battle“ zum guten alten Rap-Sound der N.W.A. Ära. Als das Publikum für die Instagram Story fürs Tanzstudio richtig Lärm machte und jubelte, war Tanzlehrerin Gaby sichtlich gerührt, wie der gesamte Stadtsaal mittanzte. „Ich hätte das so nicht erwartet, wir brauchen die Freiheit zu tanzen, wir waren zu lange eingeschlossen. Wenn ich das jetzt sehe, weiß ich, dass sich jede Minute hartes Tanztraining gelohnt hat.“ Nun ist zu hoffen, dass die nächste Aufführung nicht zu lange auf sich warten lässt. Der Abend ging mit Standing-Ovations für Gaby und Ihre Tänzerinnen und Tänzer zu Ende.

