Dillingen

vor 3 Min.

Dauerbrenner Lehramt? Für diese Studiengänge interessieren sich Schüler

Plus Beim Hochschultag am Dillinger Sailer-Gymnasium präsentieren sich 15 Bildungseinrichtungen aus der Region. Hunderte Schüler und Schülerinnen informieren sich über ihre Zukunft.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Es ist ziemlich wuselig in der Aula des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums. Schülerinnen und Schüler suchen sich alleine oder in kleinen Gruppen ihren Weg durch die Menschenmenge. Einige haben sich bereits vorab informiert und gehen zielstrebig auf die Aussteller und Ausstellerinnen zu. Andere müssen sich erst orientieren und herausfinden. Sie alle haben eines gemein: In ein oder zwei Jahren stehen sie vor der Entscheidung, welche Ausbildung sie beginnen oder was sie studieren wollen. Der Hochschultag des Landkreises Dillingen soll hier die Angebote in der Region und näheren Umgebung aufzeigen – und dabei haben sie die Qual der Wahl. Die Auswahl an Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen, die sich im Dillinger Gymnasium präsentieren, ist groß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen