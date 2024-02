Dillinger Landfrauentag will positive Zeichen setzen

Plus Das Treffen der Landfrauen aus dem Kreis Dillingen steht unter dem Motto "Mit uns leben die Dörfer". Impulse gibt es aus der Politik und von Autorin Schwester Teresa Zukic.

Geht es dieser Tage um Bauern, dann kommt in einem Atemzug meist das Wort Protest mit. Die Landwirte im Landkreis Dillingen haben, unter anderem zusammen mit dem Bauernverband, im Januar ihrem Unmut Luft gemacht. Sie waren nicht die Einzigen. Im ganzen Land kamen Landwirtinnen und Landwirte zu Bauernprotesten zusammen. Der Januar ist vorbei. Im Februar lädt der Bauernverband traditionell zum Landfrauentag. Die Botschaft von Kreisbäuerin Annett Jung: "Jetzt ist Zeit für Verhandlungen!" Für die Landfrauen ist der Tag auch ein Anlass, mit Schwester Teresa Zukic positive Impulse zu setzen.

Der Dillinger Stadtsaal ist gut gefüllt, als sich die Landfrauen aus dem ganzen Landkreis treffen, um sich auszutauschen, sich zu informieren und Zusammenhalt zu zeigen. Nach einer ökumenischen Andacht und umrahmt vom Chor der Landfrauen stehen verschiedene Punkte auf dem Programm. Geladen sind Vertreter aus der Politik und der Wirtschaft. Oberbürgermeister Frank Kunz betont, dass die Bauern nicht nur die Landschaft prägten, sondern auch die kulturelle Identität und das soziale Gefüge einer Region.