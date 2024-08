Dillinger Orgelsommer: Hohe Musikalität und künstlerische Meisterschaft 

Es ist eine Auszeichnung für die Verantwortlichen des diesjährigen Orgelsommers, dass der Nestor der polnischen Orgelszene Andrzej Chorosinski für ein Konzert in der Basilika gewonnen werden konnte. Dem hochdekorierten, weltweit anerkannten 75-jährigen Organisten imponierte in einem strahlend schönen Gotteshaus die Klangwucht der Sandtner-Orgel, die wie geschaffen für sein klassisch-romantisches Konzertprogramm war. In der gut besuchten Basilika berührten die aufgeführten Werke emotional, die der Mesner von St. Peter Klaus Probst zurecht in seiner Begrüßung angekündigt hatte.

