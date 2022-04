Hacker-Angriff auf das Dillinger Unternehmen Reitzner AG

Die Firma Reitzner AG ist am Ostermontag Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

In den frühen Morgenstunden ist die Reitzner AG am Ostermontag Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das operative System sei komplett verschlüsselt. Dabei seien auch wenige Kundensysteme kompromittiert worden, die ebenfalls ganz oder teilweise verschlüsselt wurden. Alle betroffenen Kundinnen und Kunden wurden durch die sofort eingesetzte Notfalltruppe überprüft. Allen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen wie Kundeninformationen, Anzeige des Vorfalls bei der Datenschutzbehörde und Anzeige bei der Kriminalpolizei erfolgten umgehend.

Das Landeskriminalamt ermittelt

Die Ermittlungen der Abteilung Cybercrime des bayerischen Landkriminalamtes sind bereits am frühen Nachmittag des Ostermontages angelaufen, die Auswertung der Daten dauert noch an. Es gilt nach aktuellem Erkenntnisstand als gesichert, dass es sich um eine gezielte Attacke eines oder mehrerer Spezialisten gehandelt hat, die mit hoher krimineller Energie die Sicherheitssysteme der Reitzner AG gehackt haben, um sich Zugriff zum System zu verschaffen.

Neben der Kripo hat die Firma auch die Spezialisten des Cyber Security Response Teams eines Kollegen aus Ihrer Systemhauskooperation „Compass Gruppe“ hinzugezogen. Das Team aus Norddeutschland ist laut Pressemitteilung spezialisiert auf die Abwehr und die Bekämpfung von Cyberattacken.

Die Ermittlungen dauerten am Dienstag noch an. Die Firma will alle zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen, um schnellstmöglich alle betroffenen Systeme wieder zum Laufen zu bringen. (pm)

