Dillingen

10:44 Uhr

MyShoes in Dillingen schließt spätestens am Ende dieses Jahres

Plus Der Deichmann-Konzern gibt wegen erheblicher Verluste die Filialen seiner Tochtergesellschaft auf. So wird die Entscheidung in Dillingen aufgenommen.

Von Berthold Veh

Es war einer der spektakulärsten Bauten der vergangenen Jahre in Dillingen, der im August 2021 in der Kapuzinerstraße eröffnet wurde: das neue Wohn- und Geschäftshaus, das anfangs der Activ-Group aus Schemmerhofen bei Biberach gehörte. Acht Jahre hatte es gedauert, bis aus dem in die Jahre gekommenen Komplex ein neues Einkaufszentrum geworden war. Im Erdgeschoss eröffnete vor zweieinhalb Jahren neben dem Müller-Markt auch das Schuhgeschäft MyShoes. Zum Start kamen Scharen von Besuchern und Besucherinnen. Doch bald ist der Schuhladen an diesem Ort Geschichte. Spätestens bis zum Jahresende wird MyShoes in Dillingen schließen, bestätigt die Pressestelle der Deichmann-Gruppe auf Anfrage unserer Redaktion.

16 Bilder Die neue Kapuzinerstraße in Dillingen: Neue Läden, neues Leben Foto: Christina Brummer

MyShoes ist eine Tochtergesellschaft des Deichmann-Konzerns. Der Leiter der Unternehmenskommunikation, Christian Hinkel, teilt mit, dass sich die in Essen ansässige Gruppe bereits im November 2023 entschieden habe, "den Geschäftsbetrieb des Vertriebskonzepts MyShoes mit 61 Filialen in Deutschland und mit 29 Verkaufsstellen in Österreich aufgrund langjähriger und mittlerweile erheblicher Verluste nach derzeitiger Planung bis spätestens zum 31. Dezember 2024 einzustellen". Dies betreffe auch die Filiale in der Dillinger Kapuzinerstraße, die erst 2021 eröffnet wurde. Trotz jahrelanger umfangreicher Investitionen, Anpassungen des Sortiments und Schärfungen des Profils habe man feststellen müssen, dass das Geschäftsmodell als Allround-Anbieter im Mittelpreissegment "leider langfristig nicht wirtschaftlich zu betreiben ist", erklärt Hinkel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen