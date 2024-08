Sommeraktion im Dillinger Eichwaldbad findet großen Anklang

Noch sind die Tore des Eichwaldbads geschlossen, die Wiesen sind noch feucht vom Tau. Doch das hält die Leserinnen und Leser unserer Zeitung nicht davon ab, pünktlich zur Öffnung des Bades bereitzustehen. Wer einen ausgeschnittenen Zeitungsschnipsel oder einen Screenshot der Ankündigung vorweisen kann, bekommt an diesem Freitag freien Eintritt in das Dillinger Freibad: „Wir sind bereits seit 8.30 Uhr da“, erzählt Cynthia Huwer aus Dillingen. „Wir haben auch gestern schon gepackt.“ Für sie ist es der erste Besuch im Eichwaldbad in diesem Jahr, sonst habe sie es leider noch nicht hierher geschafft. Sie sei jedoch öfter am See zu finden, erzählt Huwer.

Möglich gemacht wurde die Aktion durch DSDL-Werkleiter Wolfgang Behringer und Betriebsleiter Jochen Hihler. „Das machen wir doch gerne“, sagt Behringer. „Wir wollen als Bad auch für Familien da sein“, begründet er die Teilnahme an der Aktion. Und Familien sind es, die neben den Stammschwimmern an diesem Morgen das Eichwaldbad besuchen. Aus Fristingen hergefahren sind Florian und Silena Dinkelmeier. Gemeinsam mit ihren vier Kindern, die zwischen einem und zwölf Jahren alt sind, nutzen sie den freien Eintritt: „Sonst sind wir nicht so oft hier“, erzählt Florian Dinkelmeier. Aktuell genießt die Familie die Ferien und unternimmt viele Tagesausflüge: „Das kam heute grad recht“, sagt der Familienvater aus Fristingen.

Die ersten Menschen stürmen am Freitagmorgen in das Eichwaldbad in Dillingen.

Der Besucherrekod des Eichwaldbads liegt 2024 bei 3094 Gästen

Bereits seit acht Uhr wartet Erich Hartmann vor den Toren: „Man kennt das Eichi, das Umfeld ist einfach sehr schön“. In der Regel ist er jeden zweiten Tag hier: „Ich mache Aqua-Jogging“, verrät Hartmann. Dafür hat er stets einen Schwimmgürtel aus Schaumstoff dabei, den er sich um den Bauch schnallt und der für Auftrieb sorgt, sodass man gerade im Wasser steht. „Und damit stapft man durch das Wasser“, erklärt der 74-jährige Schwenninger.

Erich Hartmann aus Schwenningen kommt jeden zweiten Tag zum Aqua-Jogging.

Nach dem ersten Ansturm wird es eine Weile etwas ruhiger am Eingang. DSDL-Werkleiter Behringer geht dennoch fest davon aus, dass sich das Freibad im Laufe des Tages füllen wird: „Heute Nachmittag soll es 27 Grad heiß werden, wer da nicht baden geht, kommt auch sonst nicht hierher.“ Der Besucherrekod des Eichwaldbads liegt in diesem Jahr bislang bei 3094 Gästen am Tag. Und auch Betriebsleiter Hihler weiß, dass es gegen Nachmittag noch deutlich voller werden wird: „Zwischen 14.30 und 16.30 Uhr ist immer am meisten los.“

370 Leserinnen und Leser nahmen an der Aktion im Dillinger Eichwaldbad teil

Jaqueline Holst und ihre Gruppe sind bereits vormittags da und für den Tag bestens gerüstet: Sie haben nicht nur die extra für die Aktion bedruckte Eintrittskarte im Gepäck, auch Liegestühle samt Sitzpolster haben sie mitgebracht, mehrere Taschen liegen herum und sogar ein kleines Zelt haben sie aufgestellt. „Wir haben alles dabei, was man für ein Kind braucht, aber auch Spielzeug für die Erwachsenen“, erklärt Holst. Wenn das Wetter passt, sei sie jeden Tag mit ihrem Kind im Eichi: „Er kann spielen und hat Spaß, und ich habe ihn überall im Blick.“

Über den freien Eintritt hat sich auch Markus Eder aus Dillingen gefreut, auch wenn er zuvor nichts davon wusste: „Ich hatte das gar nicht geplant, aber es hat uns als Leser an der Kasse natürlich gefreut“. Er ist heute mit seinen drei Jungs da, „aber die sind gerade irgendwo“, erzählt Eder. Er liegt währenddessen in der Zeit die Sonne und hört einen Podcast. „Ich genieße aktuell meinen Heimaturlaub in Dillingen“, sagt er. Er ist einer von insgesamt 347 Leserinnen und Lesern unserer Zeitung, die den freien Eintritt genutzt haben.

Am 30. August gibt es auch im Wertinger Freibad kostenlosen Eintritt für unsere Leserinnen und Leser

Silvana und Manuel Kraus gemeinsam mit ihrer Tochter Juna am Rande des Kinderbeckens.

Im schattigeren Bereich der 25.000 Quadratmeter großen Liegefläche des Eichwaldbads, in der Nähe des Kinderbeckens, schmiert währenddessen Manuel Kraus seine zweijährige Tochter Juna mit Sonnencreme ein. „Wir genießen heute einen Familientag und nutzen die letzten warmen Tage aus“, erzählt er. Die Familie ist öfter im Eichi, auch ohne die Leseraktion wären sie heute hier gewesen, sagt der Fristinger. „Meine Schwiegermutter hat uns direkt den Artikel geschickt, als sie ihn gesehen hat“, sagt Kraus und lacht. Je nachdem, wie die Kleine mitmache, wollen er und seine Frau Silvana den ganzen Tag bleiben, aber das komme auf Junas Mittagsschlaf an.

Info: Auch in Wertingen veranstaltet unsere Zeitung nächste Woche eine Freibad-Aktion. Am Freitag, 30. August, gibt es den ganzen Tag freien Eintritt für unsere Leserinnen und Leser. Geöffnet ist von 10 bis 20 Uhr. Vorausgesetzt, Sie zeigen an der Kasse den Zeitungsschnipsel mit diesem Bericht. Oder, Sie haben Ihr Handy mit einem Screenshot des digitalen Artikels dabei. Kommen Sie vorbei und genießen Sie Ihren Badetag im Wertinger Freibad!