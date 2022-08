Dillingen

Studienbibliothek: "Man muss Dillingen fürs Studium gar nicht verlassen."

Plus In Dillingen gibt es keine Uni mehr, aber immer noch eine Bibliothek. Marius Müller leitet sie seit Kurzem und verrät, warum hier ein Ort für alle sein soll.

Von Annemarie Rencken

Direkten Zugang zu Schätzen, die in der Dillinger Studienbibliothek schlummern, haben nur wenige. Dabei sind sie in demselben Gebäude, das auch den Lesesaal beherbergt. Nur eben in der anderen Hälfte des Hauses. Und die bemerkt man eigentlich nur an den vielen Knöpfen im Aufzug, die man nicht ohne Weiteres bedienen kann. Mit dem richtigen Schlüssel und der dazugehörigen Ortskenntnis stehen einem dann allerdings sieben versteckte Stockwerke offen. Marius Müller ist einer der wenigen, der einen solchen Schlüssel hat. Seit März leitet er die Dillinger Studienbibliothek und führt sichtbar stolz durch die Regalreihen, die sich auf der anderen Seite des Aufzugs verbergen.

