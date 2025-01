Weihnachtsgottesdienst mit ukrainischen Geflüchteten gefeiert

Die Unterstützergruppe hatte für die Geflüchteten aus der Ukraine einen Weihnachtsgottesdienst in der Dillinger Klosterkirche organisiert. Dazu kam Pfarrer Bohdan Sabalo von der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche aus Augsburg nach Dillingen. In seiner Predigt dankte Pfarrer Bohdan, dass der Gottesdienst durch die Unterstützergruppe organisiert worden ist und ihm somit die Gelegenheit gegeben wird, ihn mit den Geflüchteten zu feiern. Im Gottesdienst betete er für die Soldaten, die die Ukraine verteidigen. Er lobte Gott für alles, was er für die Menschen getan hat, und wünschte den Familien Frieden, Geduld und Güte. Pfarrer Bohdan dankte auch für die Unterstützung und Hilfe, die Deutschland leistet. Er brachte zum Ausdruck, dass wir Menschen für das Gute, was sie von Gott erfahren, öfter, als sie atmen, danken sollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten aufmerksam den Ausführungen des Pfarrers. Für die Deutschen Teilnehmer war es meist eine neue Erfahrung an einem Gottesdienst dieser Form teilzunehmen. Am Ende des Gottesdienstes sang man gemeinsam einige Weihnachtslieder. Georg Schrenk überreichte Pfarrer Bohdan eine kleine Anerkennung und dankte insbesondere den Dillinger Franziskanerinnen für die Unterstützung. Er brachte auch zum Ausdruck, dass durch diesen Gottesdienst den Geflüchteten aus der Ukraine etwas „Heimat“ vermittelt werden soll. Eine deutsche Teilnehmerin sagte, dass sie der Gottesdienst sehr berührt hätte. Pfarrer Bohdan hofft, die Gläubigen zum Ostergottesdienst wieder zu sehen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.