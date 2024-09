Viele Events am Wochenende im Landkreis Dillingen

Schlendern, Shoppen und Schlemmen – und das bis spät in die Nacht. Das klingt doch verlockend, oder? Und genau das bietet die Dillinger Nacht, die am Freitag, 27. September, wieder in der Großen Kreisstadt stattfindet. Ab 18 Uhr geht es los, die Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet. Wirtschaftsvereinigung, Werbegemeinschaft, Kulturring, der Verein ImagePlus und die Stadt Dillingen ziehen dabei gemeinsam an einem Strang, um den Besucherinnen und Besuchern eine unvergessliche Nacht zu bescheren.

Das Programm bietet ein einmaliges Einkaufserlebnis, bei dem auch Kultur nicht zu kurz kommt. Musik, Ausstellungen, Tanzauftritte oder Führungen werden angeboten, unzählige Fieranten stellen in den Straßen aus und die Geschäfte bieten besondere Aktionen für die Kunden und Kundinnen. Ein fester Bestandteil bei der Dillinger Nacht ist dabei unter anderem das Fachgeschäft Sport Kraus in der Großen Allee – und seit mehr als zehn Jahren unterstützen die Betreiber mit ihrem Getränke-Karussell, das vor dem Laden am Freitag aufgebaut wird, die Kartei der Not. „Na klar“, sagt Geschäftsführer Andreas Kraus und ergänzt: „Das ist keine Frage.“ So kommt auch diesen Freitag ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf unserem Leserhilfswerk zugute. Das ganze Programm der Dillinger Nacht gibt es auch unter www.dillingen-donau.de zu finden.

Fürstliche Tage auf Schloss Höchstädt

Damit ist der Start in dieses Wochenende, 27., 28. und 29. September, im Landkreis Dillingen schon mehr als gelungen. Und auch am Samstag und Sonntag sind viele Events und Veranstaltungen geplant, Langeweile kommt da nicht auf. Wir haben weitere Höhepunkte zusammengefasst, alle Termine auf einen Blick finden Sie täglich aktuell auf unserer Service-Seite Ihrer Zeitung.

Auf Schloss Höchstädt finden am Samstag und Sonntag erstmals die „Fürstlichen Schlosstage“ statt. Anlass ist die Hochzeit des Herzogspaares Anna und Philipp-Ludwig, die vor 450 Jahren stattfand. Der Historische Verein Höchstädt hat sich gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung ein buntes Programm für kleine und große Besucher ausgedacht. Spannende Führungen und Vorträge, historisches Essen, Tänze und eine Modenschau sind unter anderem geboten. Das Schloss öffnet bei freiem Eintritt seine Tore an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.historischer-verein-hoechstaedt.de zu finden.

Der frühere Havanna-Club in Dillingen eröffnet am Samstag

Keramikhändler aus ganz Deutschland reisen dieses Wochenende im Landkreis an. Es ist wieder Töpfermarkt in Dillingen. Im Ambiente des Schlossgartens ist er am Samstag und Sonntag je in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kreative Köpfe und Waren gibt es auch beim Wittislinger Herbstmärktle zu sehen. Der Kunsthandwerkermarkt geht am Samstag um 11 Uhr los. Viel später am Samstagabend wird dagegen in Dillingen noch gefeiert. Der „Rhymes Club“, früher Havana-Club, eröffnet. Los geht die Party ab 22.30 Uhr.